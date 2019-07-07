Конте: "Интеру" нужно преодолеть пропасть между нами и "Ювентусом"
Наставник "Интера" Антонио Конте поговорил о задачах на предстоящий сезон.
"Я и руководство клуба одинаково видим ситуацию. Мы желаем создать что-то важное, но и понимаем, что на это уйдет много времени и труда. "Интер" - великий клуб со своими традициями и богатой историей, поэтому я быстро согласился возглавить клуб.
Сейчас между "Интером" и "Ювентусом" большая пропасть. Мы намерены приложить все усилия, чтобы преодолеть ее", - приводит слова Конте Football Italia.
Напомним, что в минувшем сезоне "Интер" финишировал на 4-м месте, отстав от "Ювентуса" на 21 очко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17