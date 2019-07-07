Конте: "Интеру" нужно преодолеть пропасть между нами и "Ювентусом"

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Конте: "Интеру" нужно преодолеть пропасть между нами и "Ювентусом"

Наставник "Интера" Антонио Конте поговорил о задачах на предстоящий сезон.

"Я и руководство клуба одинаково видим ситуацию. Мы желаем создать что-то важное, но и понимаем, что на это уйдет много времени и труда. "Интер" - великий клуб со своими традициями и богатой историей, поэтому я быстро согласился возглавить клуб.

Сейчас между "Интером" и "Ювентусом" большая пропасть. Мы намерены приложить все усилия, чтобы преодолеть ее", - приводит слова Конте Football Italia.

Напомним, что в минувшем сезоне "Интер" финишировал на 4-м месте, отстав от "Ювентуса" на 21 очко.

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