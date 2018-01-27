Конте испытывает проблемы со сном

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил о том, что у него есть проблемы со сном.

По словам наставника, он плохо спит, когда сталкивается с трудными ситуациями.

"Это непросто, но, как вы знаете, я живу своей работой, испытываю к ней страсть и любовь. Поэтому бывает, что не сплю, когда приходится сталкиваться с трудными ситуациями. Стараюсь делать всё лучшее, на что способен для команды, игроков и болельщиков. Играть каждые три дня для нас непросто. Именно поэтому приходится надеяться, что все наши игроки доступны для участия в матчах", - сказал Конте.

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