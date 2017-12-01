Конте избежал дисквалификации, но будет оштрафован на девять тысяч евро

Теги челсиантонио конте

Конте избежал дисквалификации, но будет оштрафован на девять тысяч евро

Главный тренер "Челси" Антонио Конте не будет дисквалифицирован за свое поведение в матче чемпионата Англии против "Суонси" (1:0), сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, Футбольная ассоциация (FA) приняла решение не наказывать наставника дисквалификацией, но оштрафовала его на девять тысяч евро.

Напомним, что Конте был удален в конце первого тайма за активные споры с арбитром.

Не пропустите: Конте грозит дисквалификация. | http://soccernews.ru

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