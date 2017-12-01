Конте избежал дисквалификации, но будет оштрафован на девять тысяч евро

Главный тренер "Челси" Антонио Конте не будет дисквалифицирован за свое поведение в матче чемпионата Англии против "Суонси" (1:0), сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, Футбольная ассоциация (FA) приняла решение не наказывать наставника дисквалификацией, но оштрафовала его на девять тысяч евро.

Напомним, что Конте был удален в конце первого тайма за активные споры с арбитром.

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