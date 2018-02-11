Конте: "Изначально все понимали, что бороться за титул будут два клуба из Манчестера"

Теги челсиантонио конте

Конте: "Изначально все понимали, что бороться за титул будут два клуба из Манчестера"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что у его команды нет шансов стать чемпионом Англии в этом сезоне.

"Никто не считал, что мы претендуем на титул в этом сезоне. Насколько я помню, изначально все понимали, что будут две команды, которые будут бороться за титул - два клуба из Манчестера. В прошлом сезоне мы тоже отставали в начале сезона, и я считаю, что на данный момент слишком много разговоров об этом клубе, обо мне и о команде. Мне кажется, СМИ стоит найти какую-то золотую середину и не кидаться в крайности, но я понимаю, нам необходимо научиться жить под давлением, и для меня и моих ребят это нормальная ситуация", - приводит слова Конте официальный сайт клуба.

После 27 туров "Челси" занимает пятое место в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Манчестер Сити" на 22 очка.

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