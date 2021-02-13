Конте извинился за оскорбительный жест в адрес президента "Ювентуса"

Теги интер миланювентусантонио конте

Конте извинился за оскорбительный жест в адрес президента "Ювентуса"

Наставник миланского "Интера" Антонио Конте принёс извинения за своё поведение после матча с "Ювентусом" в Кубке Италии.

Напомним, что у тренера "нерадзурри" произошла перепалка с президентом "старой синьоры" Андреа Аньелли, который произнёс несколько оскорбительных фраз в адрес специалиста.

СМИ писали, что инциденту предшествовал неприличный поступок итальянского алленаторе, который в перерыве встречи показал бывшему работодателю средний палец.

"Я хочу извиниться. Я неправильно ответил на оскорбления. Я мог бы отреагировать по-другому, и всё было бы гораздо лучше. Это урок для меня. Провокации и оскорбления не могут быть оправданием для такого поведения", - цитирует Конте Football Italia.

Не пропустите: Конте и Аньелли не будут наказаны за конфликт во время матча "Ювентус" - "Интер". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Хоффенхаймом" и другие результаты 21-го тура Бундеслиги

Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Хоффенхаймом" и другие результаты 21-го тура Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов