Конте извинился за оскорбительный жест в адрес президента "Ювентуса"

Наставник миланского "Интера" Антонио Конте принёс извинения за своё поведение после матча с "Ювентусом" в Кубке Италии.

Напомним, что у тренера "нерадзурри" произошла перепалка с президентом "старой синьоры" Андреа Аньелли, который произнёс несколько оскорбительных фраз в адрес специалиста.

СМИ писали, что инциденту предшествовал неприличный поступок итальянского алленаторе, который в перерыве встречи показал бывшему работодателю средний палец.

"Я хочу извиниться. Я неправильно ответил на оскорбления. Я мог бы отреагировать по-другому, и всё было бы гораздо лучше. Это урок для меня. Провокации и оскорбления не могут быть оправданием для такого поведения", - цитирует Конте Football Italia.

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