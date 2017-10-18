Конте: "К "Роме" отношусь с большим уважением"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ромы".

"К "Роме" отношусь с большим уважением. Горжусь, что Де Росси, Флоренци и Эль-Шаарави играли под моим руководством. У меня до сих пор мурашки бегут по коже, когда я вспоминаю наше путешествие на Евро-2016. Конечно, мне трудно считать этих ребят противниками, ведь мы столько пережили вместе прошлым летом" - цитирует Конте официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Челси" - "Рома" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.

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