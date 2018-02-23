Конте: "Когда играешь с "МЮ", может случиться что угодно"



Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассуждает о предстоящем матче 28-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед".

"Погба является топовым игроком. Я думаю, что он выйдет на поле. Но если Поль останется в запасе, так будет лучше для нас. Нужно понимать, что когда играешь с "МЮ", может случиться что угодно. Эта команда хорошо готова физически. У них сильная команда, поэтому мы вполне можем проиграть. Но "Челси" будет делать все возможное, чтобы взять три очка", – приводит слова Конте BBC.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Челси" пройдет в воскресенье, 25 февраля и начнется в 17:05 по московскому времени.

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