Конте: "Куртуа – один из лучших пенальтистов "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал, почему вратарь Тибо Куртуа бил послематчевый 11-метровый в матче за Суперкубок Англии против "Арсенала" (1:1, по пенальти 1:4).

"Куртуа – один из лучших пенальтистов в нашей команде. Если на тренировке один из игроков здорово проявил себя при отработке пенальти, то вы доверяете ему пробить в матче. Не стоит забывать, что Мората также не забил, а ведь он форвард", - приводит слова Конте Sky Sports.

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