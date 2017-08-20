Конте лестно отозвался о хавбеке "Челси" Канте

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Конте лестно отозвался о хавбеке "Челси" Канте

Наставник "Челси" Антонио Конте поделился мнением об игре хавбека Нголо Канте.

"Думаю, мы все знаем, каким футболистом является Нголо. Я считаю, что он вырос как игрок и очень здорово прибавил в прошлом сезоне. Тогда он играл с Сеском Фабрегасом или Неманьей Матичем, и, полагаю, он провёл прекрасный сезон. Конечно, он может приспособиться к любому партнёру, будь то футболист, который использует силовую игру, или же тот, кто более техничен и больше склонен к тактическим маневрам.

В этом сезоне мы выпускали Канте в паре с Фабрегасом, потому что у нас нет других доступных хавбеков. Теперь Бакайоко готов, и у меня есть ещё один вариант" - приводит слова Конте официальный сайт клуба.

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