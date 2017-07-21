Конте: "Лично для меня тема Диего Косты закрыта"

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Конте: "Лично для меня тема Диего Косты закрыта"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте ответил на вопрос о будущем нападающего Диего Косты.

"Не хочу говорить об игроках, которых нет с нами на сборах. Единственное, что могу сказать - ситуация с Диего была ясна ещё в январе, как для клуба, так и для него с агентом. Лично для меня эта тема закрыта" - цитирует Конте Football Espana.

Напомним, что Диего Коста близок к возвращению в "Атлетико", однако первую половину предстоящего сезона он, возможно, проведёт в "Милане". | http://soccernews.ru

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