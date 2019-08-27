Конте: "Лукаку - добрый великан с постоянной улыбкой на лице"
Главный тренер "Интера" Антонио Конте рассказал, что думает о победном матче своей команды с "Лечче" (4:0). Об этом сообщает DAZN.
"Интер" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Серии А.
"Мы начали матч отлично, в правильном настрое. После 2:0 мне не понравился отрезок, который провели ребята, и я им сказал об этом.
Впечатления от матча очень хорошее. Отличный результат. "Лечче" - хорошая команда, в таких матчах всегда есть риск споткнуться.
Лукаку вошел в команду прекрасным образом. Он добрый великан, с вечной улыбкой на лице", - сказал Конте.
Напомним, что этот матч стал первой официальной встречей "Интера" под руководством Антонио Конте, который возглавил клуб этим летом.
Лукаку пришел в миланский клуб в летнее трансферное окно из "Манчестер Юнайтед".
А еще: "Интер" в первом матче Конте разгромил "Лечче" в Серии А | http://soccernews.ru
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|1
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|Хеллас Верона
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|1
|13
|Фиорентина
|1
|0
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|СПАЛ
|1
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|Сассуоло
|1
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|1
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|Парма
|1
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|Сампдория
|1
|0
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|Лечче
|1
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