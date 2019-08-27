Конте: "Лукаку - добрый великан с постоянной улыбкой на лице"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте рассказал, что думает о победном матче своей команды с "Лечче" (4:0). Об этом сообщает DAZN.

"Интер" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Серии А.

"Мы начали матч отлично, в правильном настрое. После 2:0 мне не понравился отрезок, который провели ребята, и я им сказал об этом.

Впечатления от матча очень хорошее. Отличный результат. "Лечче" - хорошая команда, в таких матчах всегда есть риск споткнуться.

Лукаку вошел в команду прекрасным образом. Он добрый великан, с вечной улыбкой на лице", - сказал Конте.

Напомним, что этот матч стал первой официальной встречей "Интера" под руководством Антонио Конте, который возглавил клуб этим летом.

Лукаку пришел в миланский клуб в летнее трансферное окно из "Манчестер Юнайтед".

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