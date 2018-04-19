Конте: "Манчестер Сити" может продолжить свое доминирование"

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Конте: "Манчестер Сити" может продолжить свое доминирование"Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте похвалил одного из главных конкурентов своей команды - "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити" - это клуб, который может продолжить свое доминирование, выигрывать не только в Англии, но и бороться за победу в Лиге Чемпионов. У них есть возможность сделать это. Это очень сильный клуб с хорошей командой и отличными игроками. Это клуб, который хочет инвестировать средства в команду и совершенствоваться", - цитирует наставника "аристократов" FootMercato.

Напомним, "Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену Конте. | soccernews.ru

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