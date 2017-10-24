Конте: "Матчи Кубка Лиги дают возможность наблюдать за прогрессом запасных игроков"
Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте дал понять, что будет играть в матчах Кубка Лиги резервным составом.
"Такие матчи важны, поскольку дают возможность наблюдать за прогрессом запасных игроков. Кроме того, это шанс для таких молодых футболистов, как Мусонда и Кенеди, они его заслужили. Это важно и для меня, и для клуба" - цитирует Конте Four Four Two.
Напомним, что в среду "Челси" сыграет в рамках четвёртого раунда Кубка Лиги против "Эвертона".
Не пропустите: "Манчестер Сити" сыграет с "Вулверхэмптоном" резервным составом. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Выезд в Геную: "Дженоа" против "Наполи"
-
Спартаковское дерби: Команда Карреры ждет гостей из Нальчика
-
Первый матч без Кумана: "Эвертон" с опаской едет в гости к "Челси"
-
Клаудио Браво протаскивает "Манчестер Сити" в четвертьфинал Кубка английской лиги
-
Когда имеется два состава: "Барселона" громит "Мурсию" на ее поле
Лента новостей
-
Известна стоимость билетов на матч Россия - Аргентина
-
Лига чемпионов в Кубке Германии: "РБ Лейпциг" принимает "Баварию""
-
Билич провел встречу с командой в неформальной обстановке
-
Моуринью: "Мы были настойчивыми, жесткими и контролировали постоянно ситуацию"
-
"Ренн" приглашает Блана
-
Вальверде о матче с "Мурсией": "Сначала нам было непросто"
-
Роббен: "Мы знаем сильные стороны "Лейпцига"
-
Киммих: "Никогда не думал о том, чтобы покинуть "Баварию"
-
Туре недоволен мячами Кубка Лиги
-
Выезд в Геную: "Дженоа" против "Наполи"
-
Спартаковское дерби: Команда Карреры ждет гостей из Нальчика
-
Первый матч без Кумана: "Эвертон" с опаской едет в гости к "Челси"
-
Аллегри: "Между мной и Дибалой нет никаких проблем"
-
"Интер" повторил клубный рекорд по количеству очков в первых 10 турах Серии А
-
"Манчестер Сити" впервые не сумел забить гол с апреля этого года
-
"Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон" – 0:0, по пенальти 4:1 (обзор)
-
Браво отразил пять из последних шести пенальти в его ворота
-
Клаудио Браво протаскивает "Манчестер Сити" в четвертьфинал Кубка английской лиги
-
Егоров: "Арбитр правильно не поставил пенальти в ворота ЦСКА в матче с "Зенитом", в таких поединках нужно судить по понятиям"
-
"Бетис" обыграл "Кадис" в Кубке Испании