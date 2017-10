Конте: "Матчи Кубка Лиги дают возможность наблюдать за прогрессом запасных игроков"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте дал понять, что будет играть в матчах Кубка Лиги резервным составом.

"Такие матчи важны, поскольку дают возможность наблюдать за прогрессом запасных игроков. Кроме того, это шанс для таких молодых футболистов, как Мусонда и Кенеди, они его заслужили. Это важно и для меня, и для клуба" - цитирует Конте Four Four Two.

Напомним, что в среду "Челси" сыграет в рамках четвёртого раунда Кубка Лиги против "Эвертона".

