Конте: "Меня волнует мнение клуба, а не мнение журналистов или спекуляции о моем будущем"

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Конте: "Меня волнует мнение клуба, а не мнение журналистов или спекуляции о моем будущем"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте вновь прокомментировал свое будущее в клубе.

"Я повторял множество раз - я предан этому клубу. Меня волнует мнение самого клуба, а не мнение журналистов или спекуляции о моем будущем. У меня есть контракт, и клуб прекрасно понимает ситуацию.

После субботней игры в Кубке Англии мы отправимся в отпуск, а затем подумаем о следующем сезоне. Но прежде всего нужно завершить этот сезон наилучшим образом. Наши болельщики заслуживают большего" - приводит слова Конте Football Italia.

Финальный матч Кубка Англии между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" состоится 19 мая.

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