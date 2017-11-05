Конте: "Милан"? Оставьте это"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте опроверг информацию о том, что он может возглавить "Милан".

"Милан"? Оставьте это. Я сосредоточен только на "Челси" и буду стараться приносить пользу клубу. Уверен, что мы сможем бороться до конца", - приводит слова Конте Football Italia.

Ранее сообщалось, что у Конте произошел серьезный конфликт с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем.

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