Конте: "Милан"? Оставьте это"

Теги челсимиланантонио конте

Конте: "Милан"? Оставьте это"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте опроверг информацию о том, что он может возглавить "Милан".

"Милан"? Оставьте это. Я сосредоточен только на "Челси" и буду стараться приносить пользу клубу. Уверен, что мы сможем бороться до конца", - приводит слова Конте Football Italia.

Ранее сообщалось, что у Конте произошел серьезный конфликт с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем.

Не пропустите: "Милан" намерен заполучить Конте. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Реал" добывает убедительную победу над "Лас-Пальмасом"

"Реал" добывает убедительную победу над "Лас-Пальмасом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 10 19
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 10 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Вест Бромвич Альбион 11 10
16 Борнмут 11 10
17 Вест Хэм Юнайтед 11 9
18 Суонси Сити 11 8
19 Эвертон 10 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов