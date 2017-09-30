Конте: "Мне нравится смотреть, как играют команды Гвардиолы"

Наставник "Челси" Антонио Конте в преддверии матча с "Манчестер Сити" лестно отозвался о Хосепе Гвардиоле.

"Я очень уважаю Гвардиолу. Считаю, что он лучший. Мне нравится смотреть, как играют его команды. Мы отлично знаем, что команды Гвардиолы любят доминировать по ходу встречи, много владеют мячом и создают большое количество опасных моментов.

Он собирает у себя много техничных футболистов, которые любят созидать на поле, чтобы через них реализовывать свои идеи на поле" - приводит слова Конте Squawka.

Читайте также: Битва интеллектов: "Челси" сыграет в футбольные шахматы с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru