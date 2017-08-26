Конте: "Мне нужно укрепить состав"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте высказался о проблемах своей команды с комплектованием.

" Я надеюсь, что мы будем иметь укомплектованный состав после перерыва на игры сборных. Мы будем играть семь матчей в сентябре, поэтому мне нужны подкрепления. Если кто-то думает, что я могу использовать только 11 или 13 игроков, то он ошибается - это невозможно. Я должен укрепить состав. Мы должны быть готовы к этой ситуации ", - цитирует наставника "аристократов" football.fr.

Напомним, "Челси" готовит предложение по Льоренте. | soccernews.ru