Конте: "Мне нужно укрепить состав"

Теги челсиантонио конте

Конте: "Мне нужно укрепить состав"Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте высказался о проблемах своей команды с комплектованием.

"Я надеюсь, что мы будем иметь укомплектованный состав после перерыва на игры сборных. Мы будем играть семь матчей в сентябре, поэтому мне нужны подкрепления. Если кто-то думает, что я могу использовать только 11 или 13 игроков, то он ошибается - это невозможно. Я должен укрепить состав. Мы должны быть готовы к этой ситуации", - цитирует наставника "аристократов" football.fr.

Напомним, "Челси" готовит предложение по Льоренте. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Красно-белая" хандра продолжается: "Спартак" не смог переиграть "СКА-Хабаровск"

"Красно-белая" хандра продолжается: "Спартак" не смог переиграть "СКА-Хабаровск"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Хаддерсфилд Таун 3 7
3 Манчестер Сити 3 7
4 Вест Бромвич Альбион 2 6
5 Уотфорд 3 5
6 Саутгемптон 3 5
7 Ливерпуль 2 4
8 Эвертон 2 4
9 Суонси Сити 3 4
10 Тоттенхэм 2 3
11 Арсенал Лондон 2 3
12 Челси 2 3
13 Бернли 2 3
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Сток Сити 2 3
16 Лестер Сити 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов