Конте: "Мората и Фабрегас не сыграют с "Арсеналом"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что полузащитник Сеск Фабрегас и нападающий Альваро Мората пропустят ответный полуфинальный поединок Кубка Англии против "Арсенала".

"Мората пропустит матч с "Арсеналом" из-за травмы спины. Фабрегас также не сыграет в этом матче. Я пока не могу назвать полностью стартовый состав. Мне нужно кое-что проверить", - приводит слова Конте The Independent.

Матч "Арсенал" - "Челси" состоится 24 января и начнется в 23:00 мск. Первый поединок завершился нулевой ничьей.

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