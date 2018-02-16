Конте: "Мората и Жиру могут играть в паре"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте высказался о возможностях своей команды в атакующей линии.

"Иметь две "девятки" - Морату и Жиру - очень важно для нас. Не стоит забывать, что ранее нам приходилось играть с Азаром на этой позиции. Могут ли Альваро и Оливье выступать в паре? В будущем, да, это возможно, если мы решим играть в три полузащитника. Но сейчас слишком рано отвечать на этот вопрос, поскольку мы играем по нынешней схеме с прошлого сезона. В таком случае это означало бы, что Азар, Педро или Виллиан не попали бы в состав" - приводит слова Конте официальный сайт "синих".

Напомним, что ранее наставник "Челси" прокомментировал соперничество между Жиру и Моратой. | http://soccernews.ru