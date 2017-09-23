Конте: "Морате следует прибавить в агрессивности"

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Конте: "Морате следует прибавить в агрессивности"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте высоко отозвался об испанском форварде Альваро Морате.

"Я хорошо знаю Альваро, он хороший человек. Это отличное подписание для "Челси", он полностью сформированный игрок, но при этом ему есть куда расти. Тактически, физически, технически он очень собран во время тренировок, в целом его поведение фантастическое. У него есть чувство гола и отличное видение поля. Он из тех парней, за которого можно выдать замуж дочь. Когда же я говорю, что ему есть куда расти, я имею ввиду агрессивность, ему следует прибавить в этом компоненте" - цитирует Конте Goal.com.

В стартовавшем сезоне 24-летний Мората сыграл за "Челси" 6 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи.

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