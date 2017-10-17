Конте: "Мой контракт с "Челси" действует еще два года и я наслаждаюсь этим опытом"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте опроверг информацию о том, что он может покинуть клуб.

"Мое будущее? Лучше поговорить о настоящем, которым является "Челси". Мой контракт с клубом действует еще два года и я наслаждаюсь этим опытом. Я изучаю другую культуру, другой язык и другой стиль футбола. Также у моей семьи есть возможность изучать английский.

Поражение от "Кристал Пэлас"? Мы берем на себя всю ответственность, как настоящие мужчины. Это сложный момент для нас из-за травм ведущих игроков", - приводит слова Конте Football Italia.

Напомним, что в прошлом сезоне "Челси" под руководством Конте стал чемпионом Англии. Но в данный момент клуб занимает лишь пятое место в Премьер-лиге.

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