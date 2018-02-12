Конте: "Моя задача - добиться прогресса игроков, в этом я очень хорош"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте назвал главную задачу для себя в своем нынешнем клубе.

"Моя задача - попытаться улучшить каждого игрока во всех аспектах. В менталитете также. В желании, воле к борьбе и тактических аспектах. Да. Моя задача такова. Для этого я очень хорош", - цитирует наставника "аристократов" The Telegraph.

Напомним, Конте рассказал о своем отношении к Луису Энрике. | soccernews.ru