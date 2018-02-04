Конте может быть уволен из "Челси" уже в понедельник

Теги челсиантонио контеуотфорд

Конте может быть уволен из "Челси" уже в понедельникУже завтра руководство лондонского "Челси" может расстаться с главным тренером команды Антонио Конте, информирует Sunday Express.

По сведениям издания, решиться на такой шаг в стане "аристократов" будут готовы, если подопечные итальянского специалиста в понедельничном матче 26-го тура Премьер-Лиги уступят на выезде "Уотфорду".

Напомним, Конте озвучил задачи для "Челси" на оставшуюся часть сезона в АПЛ. | soccernews.ru

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