Конте может быть уволен из "Челси" уже в понедельник

Уже завтра руководство лондонского "Челси" может расстаться с главным тренером команды Антонио Конте, информирует Sunday Express.

По сведениям издания, решиться на такой шаг в стане "аристократов" будут готовы, если подопечные итальянского специалиста в понедельничном матче 26-го тура Премьер-Лиги уступят на выезде "Уотфорду".

Напомним, Конте озвучил задачи для "Челси" на оставшуюся часть сезона в АПЛ. | soccernews.ru