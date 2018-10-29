Конте может отказать "Реалу" ради другого клуба

Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте может отказать мадридскому "Реалу" ради другого клуба, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский специалист предпочитает переезду на "Сантьяго Бернабеу" возвращение в АПЛ.

Отмечается, что Конте ещё не договорился со "сливочными" о сотрудничестве. При этом он не спешит возглавлять новую команду, так как ожидает увольнения Жозе Моуринью из "Манчестер Юнайтед". В таком случае экс-наставник "синих" будет готов предложить свои услуги "красным дьяволам".

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