Конте может отказаться от тренерской работы на следующий сезон

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Конте может отказаться от тренерской работы на следующий сезон

Фото: инстаграм Антонио Конте/Автор неизвестен

Бывший главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте, скорее всего, станет экспертом на телеканале Sport Italia, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, переговоры между тренером и руководством телеканала практически завершены. Впрочем, Конте еще может отказаться, если получит интересное предложение от одного из топ-клубов, но данный вариант развития событий маловероятен.

Напомним, что Конте привел "Интер" к первому чемпионскому титулу с 2010 года, но летом покинул клуб, который вынужден продавать ведущих игроков из-за финансовых проблем.

Не пропустите: Конте предлагали возглавить сборную Нидерландов. Тренер дал ответ. | http://soccernews.ru

 
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