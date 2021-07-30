Конте может отказаться от тренерской работы на следующий сезон

Фото: инстаграм Антонио Конте/Автор неизвестен

Бывший главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте, скорее всего, станет экспертом на телеканале Sport Italia, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, переговоры между тренером и руководством телеканала практически завершены. Впрочем, Конте еще может отказаться, если получит интересное предложение от одного из топ-клубов, но данный вариант развития событий маловероятен.

Напомним, что Конте привел "Интер" к первому чемпионскому титулу с 2010 года, но летом покинул клуб, который вынужден продавать ведущих игроков из-за финансовых проблем.

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