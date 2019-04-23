Конте может возглавить "Интер"

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Конте может возглавить "Интер"

Антонио Конте в будущем может стать главным тренером "Интера", утверждает Corriere dello Sport.

Ранее 49-летний итальянец возглавлял "Челси".

По данным источника, если Конте перейдет в "Интер", то его первой трансферной целью станет нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. Его трансферная стоимость - 85 миллионов евро.

Кроме того, клуб может приобрести Эдина Джеко ("Рома"), Дувана Сапату ("Аталанта") и Родриго ("Валенсия").

В нынешнем сезоне он участвовал в 43 матчах за "МЮ", отметившись 15 голами и сделал 4 ассиста.

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