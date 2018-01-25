Конте: "Мы даже не пытались приобрести Санчеса"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте признал, что его клуб не пытался приобрести Алексиса Санчеса.
Напомним, что чилиец стал игроком "Манчестер Юнайтед".
"Мы никогда не пытались подписать Санчеса. Одна из причин - это зарплата. Есть только две команды, которые могут позволить себе такие траты. Они останутся в топе, остальным же предстоит борьба за место в Лиге чемпионов.
В том сезоне мы завоевали титул, закончили его с прибылью, но об этом никто не говорит. Но раньше у "Челси" не было такого. Ситуация изменилась. "Челси" не может конкурировать с "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" по финансам. Нам надо строить другое, а за основу необходимо взять упорную работу, а не деньги.
Если клуб хочет приобрести Неймара, то он должен быть готов к тому, что придется платить зарплату в размере 25 миллионов фунтов в год. Это относится и к Месси, Роналду, Санчесу. Таков рынок", - сказал он.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Челси
|24
|50
|4
|Ливерпуль
|24
|47
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|24
|42
|7
|Лестер Сити
|24
|34
|8
|Бернли
|24
|34
|9
|Эвертон
|24
|28
|10
|Уотфорд
|24
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|26
|12
|Борнмут
|24
|25
|13
|Кристал Пэлас
|24
|25
|14
|Хаддерсфилд Таун
|24
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|23
|17
|Сток Сити
|24
|23
|18
|Саутгемптон
|24
|22
|19
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20
|20
|Суонси Сити
|24
|20