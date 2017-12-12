Конте: "Мы должны быть хладнокровными в матче с "Хаддерсфилдом"

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Конте: "Мы должны быть хладнокровными в матче с "Хаддерсфилдом"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 17-го тура АПЛ против "Хаддерсфилда".

"Мы встречаемся с командой, которая находится в хорошей форме. В предыдущем матче они отлично сыграли с "Брайтоном". Не знаю, в каком ключе они готовились к игре с нами. В то же время мы должны постараться сыграть в свой футбол. Мы должны уделить особое внимание контратакам, потому что у них есть быстрые игроки. И мы должны быть хладнокровными в этой игре, потому что в последних матчах этого не наблюдалось" - цитирует Конте официальный сайт "синих".

Напомним, что матч "Хаддерсфилд" – "Челси" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
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