Конте: "Мы должны хорошо укрепиться, если хочем конкурировать с "Манчестер Сити"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте рассказал, за счет чего его команда сможет конкурировать в АПЛ с "Манчестер Сити".

" Мы должны хорошо укрепиться в зимнее трансферное окно, если хотим конкурировать с "Манчестер Сити". Они хорошо усилились летом и могут сделать это снова в январе. Мы должны быть обеспокоены этим. " Манчестер Сити"- очень силен в текущем сезоне", - цитирует наставника "аристократов" El MUndo Deportivo.

Напомним, форвард "Гамбурга" Арп продолжит карьеру в "Челси". | soccernews.ru