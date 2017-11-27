Конте: "Мы должны хорошо укрепиться, если хочем конкурировать с "Манчестер Сити"

Теги челсиманчестер ситиантонио конте

Конте: "Мы должны хорошо укрепиться, если хочем конкурировать с "Манчестер Сити"Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте рассказал, за счет чего его команда сможет конкурировать в АПЛ с "Манчестер Сити".

"Мы должны хорошо укрепиться в зимнее трансферное окно, если хотим конкурировать с "Манчестер Сити". Они хорошо усилились летом и могут сделать это снова в январе. Мы должны быть обеспокоены этим. "Манчестер Сити"- очень силен в текущем сезоне", - цитирует наставника "аристократов" El MUndo Deportivo.

Напомним, форвард "Гамбурга" Арп продолжит карьеру в "Челси". | soccernews.ru

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