Конте: "Мы можем быть довольны вторым таймом матча с "Саутгемптоном"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте прокомментировал волевую победу своей команды над "Саутгемптоном" в матче 34-го тура АПЛ.

"Хорошая победа. В первом тайме мы не очень здорово играли, соперник предложил более высокий темп игры. Я расстроился, но мы можем быть довольны вторым таймом. Мне было важно увидеть характер, страсть и энтузиазм. В каждом матче надо показывать правильный настрой и бороться до конца. Нам нужно завершить этот сезон как можно лучше" - приводит слова Конте BBC.

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