Конте: "Мы сделали все для победы над "Арсеналом"

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Конте: "Мы сделали все для победы над "Арсеналом"Главный тренер "Челси" Антонио Конте пообщался с журналистами после ничьей с "Арсеналом" в 1/2 финала Кубка лиги (0:0).

"Безусловно, мы могли бы одержать победу в сегодняшнем матче. Хорошо, что мы не пропустили, что важно, когда ты играешь первый матч двухраундового противостояния на своем поле. Мы сделали все для победы и нанесли более 20 ударов по воротам. Мы создавали шансы, но не использовали их. "Челси" должен быть более эффективным в завершающей стадии, иначе не добиться положительного результата. После "Норвича" мы во второй раз подряд сыграли 0:0 и должны продолжать работать над этим аспектом на тренировках", - сказал наставник.  | soccernews.ru

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