Конте: "Мы заслужили победу в матче с "Арсеналом"

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Конте: "Мы заслужили победу в матче с "Арсеналом"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте подвёл итоги матча 22-го тура АПЛ против "Арсенала".

"Думаю, мы должны испытывать разочарование. У нас был отличный шанс выиграть, но это футбол и необходимо принять итоговый результат. Это хорошая ничья в матче с достойным соперником, но в этом матче мы заслужили победу. Когда создаёшь столько моментов, нужно побеждать" - приводит слова Конте Sky Sports.

Не пропустите видеообзор матча "Арсенал" - "Челси". | http://soccernews.ru

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