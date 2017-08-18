Конте: "На прошлой неделе Кристенсен провёл хорошую игру, он проявил себя как личность на поле"
Наставник "Челси" Антонио Конте поделился мнением о молодом защитнике команды Андреасе Кристенсене.
"Я доверяю Кристенсену. Этот футболист готов играть за "Челси". На прошлой неделе он провёл хорошую игру, он проявил себя как личность на поле. Это молодой игрок, и ему ещё есть куда прогрессировать, но у него есть все шансы стать футболистом основы "Челси".
Он получил бесценный опыт в менхенгладбахской "Боруссии", и теперь он готов остаться в клубе, иметь возможность играть за нас и доказать, что он может стать футболистом основы" - приводит слова Конте официальный сайт "Челси".
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