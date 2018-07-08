Конте начал готовить "Челси" к новому сезону

Главный тренер "Челси" Антонио Конте начал готовить команду к новому сезону, сообщает BBC.

Несмотря на многочисленные слухи о скором увольнении итальянского специалиста, именно он работает с футболистами, вышедшими из отпуска.

Напомним, что контракт Конте с "Челси" рассчитан до лета 2019 года. | http://soccernews.ru