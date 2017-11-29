Конте надеется, что "Челси" сохранит Куртуа

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Конте надеется, что "Челси" сохранит КуртуаГлавный тренер "Челси" Антонио Конте надеется, что руководство клуба сможет договориться с голкипером Тибо Куртуа о продлении контракта.

Нынешний договор с 25-летним бельгийцем рассчитан до лета 2019 года.

"Он является одним из лучших игроков мира, может быть, он даже лучший вратарь прямо сейчас. У него большой потенциал, он играет уверенно, по-взрослому, в каждом матче. Этот вопрос – сфера клуба. Но я надеюсь, что они достигнут соглашения. Тибо очень важный игрок для "Челси", - сказал наставник.

Читайте: Конте: "Мы должны хорошо укрепиться, если хочем конкурировать с "Манчестер Сити"  | http://soccernews.ru

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