Конте надеется на возвращение Канте к матчу против "Ромы"

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Конте надеется на возвращение Канте к матчу против "Ромы"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте надеется на участие хавбека Нголо Канте в игре против "Ромы".

"Вы сами прекрасно знаете, насколько этот футболист для нас важен. Мы хотим убедиться, что он действительно готов. Если честно, я рассчитываю на его участие в матче. Но предпочту не рисковать без необходимости. Если он будет готов, то сыграет" - приводит слова Конте Daily Star.

Матч между "Ромой" и "Челси" пройдет 31 октября в 22:45 по московскому времени.

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