Конте: "Надеюсь, еще удастся усилиться текущим летом"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте еще надеется приобрести новых игроков в текущее трансферное окно.

"Я надеюсь, что нам еще удастся усилиться текущим летом. Рынок еще не закрыт. Мы хотим быть конкурентоспособными и вновь бороться за титул. Клуб знает свои приоритеты", - приводит слова наставника "аристократов" La Gazzetta dello Sport.

Напомним, "Челси" нацелился на Орье. | soccernews.ru