Конте: "Нахожусь под давлением, но не переживаю насчёт возможного увольнения"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте поделился мнением о своей работе у руля "синих".

"Я нахожусь под серьёзным давлением, но абсолютно не переживаю насчёт возможного увольнения. Я верю в то, что делаю и отдаю все силы для своего клуба. Я делал это в прошлом сезоне и продолжаю сейчас" - цитирует итальянского специалиста официальный сайт клуба.

Не пропустите: Конте: "Это было хорошее выступление". | http://soccernews.ru