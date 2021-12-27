Конте наладил отношения с Харри Кейном

Фото: инстаграм Кейна/Автор неизвестен

Итальянский журналист-инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о том, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн и новый тренер команды Антонио Конте сумели наладить взаимоотношения.

"Отношения между Харри Кейном и Антонио Конте "более чем хорошие". Когда Конте возглавил команду, то сразу же сказал Кейну, что тот является центральным звеном его проекта. Ключевым футболистом. Неприкосновенным.

И это одна из причин, почему спортивный директор Фабио Паратичи хотел любой ценой назначить именно Конте", – написал журналист.

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