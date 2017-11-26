Конте: "Нам не повезло с голом "Ливерпуля"

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Конте: "Нам не повезло с голом "Ливерпуля"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте подвёл итоги матча 13-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

"Мы показали хорошую игру в первом тайме, надёжно действовали с мячом, а во втором тайме создали много моментов. Я увидел, что мои игроки отреагировали как надо, несмотря на долгий перелёт и непродолжительный отдых. Они не были согласны с поражением. У нас были моменты для второго гола. Играть на "Энфилде" всегда тяжело, но мы боролись и хотели победить. Нам не повезло с голом "Ливерпуля", но ничья - хороший результат" - приводит слова Конте BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Ливерпуль" - "Челси". | http://soccernews.ru

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