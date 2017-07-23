Конте: "Нам нужно усилить состав"

Наставник "Челси" Антонио Конте ждет от руководства новых приобретений.

"Нам нужно усилить состав, потому что следующий сезон будет очень трудным. У нас 16 футболистов основной обоймы, если не считать вратарей, и для хорошего выступления в четырёх турнирах "Челси“ необходимо больше игроков. Я разговаривал с руководством, они знают о сложившейся ситуации и пытаются найти правильное решение" - приводит слова Конте The Telegraph.

Напомним, что "Челси" уже подписал Альваро Морату, Антонио Рюдигера и Тьемуэ Бакайоко.

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