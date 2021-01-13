Конте намерен использовать Эриксена в новой роли
Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте рассказал, что он хочет использовать датского полузащитника Кристиана Эриксена на позиции плеймейкера в матче 1/8 финала Кубка Италии с флорентийской "Фиорентиной".
"Мы очень серьезно относимся к Кубку Италии и хотим выиграть этот турнир. "Фиорентина" ставит такую же задачу, поэтому нас ждет интересный матч.
Я намерен поэкспериментировать. Эриксен сыграет плеймейкера, он выйдет на позиции Брозовича. Мне кажется, что мы можем добиться положительного результата. У Кристиана непростая ситуация, но каждый футболист бывает в таком положении в своей карьере. Ему нужно проявить характер и работать", - приводит слова Конте Sky Sport Italia.
В нынешнем сезоне 28-летний Эриксен провел за "Интер" 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Матч "Фиорентина" - "Интер" состоится 13 января, и начнется в 17:00 мск.
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|Команда
|М
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|26
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|3
|Интер Милан
|26
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|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
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|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
|27
|17