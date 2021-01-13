Конте намерен использовать Эриксена в новой роли

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте рассказал, что он хочет использовать датского полузащитника Кристиана Эриксена на позиции плеймейкера в матче 1/8 финала Кубка Италии с флорентийской "Фиорентиной".

"Мы очень серьезно относимся к Кубку Италии и хотим выиграть этот турнир. "Фиорентина" ставит такую же задачу, поэтому нас ждет интересный матч.

Я намерен поэкспериментировать. Эриксен сыграет плеймейкера, он выйдет на позиции Брозовича. Мне кажется, что мы можем добиться положительного результата. У Кристиана непростая ситуация, но каждый футболист бывает в таком положении в своей карьере. Ему нужно проявить характер и работать", - приводит слова Конте Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне 28-летний Эриксен провел за "Интер" 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Матч "Фиорентина" - "Интер" состоится 13 января, и начнется в 17:00 мск.

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