Конте намерен покинуть "Челси" и возглавить миланский гранд

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Конте намерен покинуть "Челси" и возглавить миланский грандГлавный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте намерен покинуть свой клуб уже ближайшим летом, информирует Corriere dello Sport.

По сведениям источника, следующим клубом 48-летнего специалиста должен стать итальянский "Милан", который уже провел предварительные переговоры с ним.

Контракт Конте с "Челси" действует до лета 2020-го года.

Напомним, ПСЖ нацелился на ключевого хавбека "Челси". | soccernews.ru

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