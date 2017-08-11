Конте: "Наши соперники постараются выложиться на 120 процентов в матчах с нами"

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Конте: "Наши соперники постараются выложиться на 120 процентов в матчах с нами"

Наставник "Челси" Антонио Конте поделился ожиданиями от нового сезона в АПЛ.

"Я не знаю, будет ли этот сезон сложнее предыдущего. Несомненно, мы являемся чемпионами и должны подходить к каждому матчу должным образом. Наши соперники постараются выложиться на 120 процентов в матчах с нами, поэтому мы должны быть очень сконцентрированными в каждой встрече, правильно подходить к матчам и играть с должной интенсивностью.

Я полагаю, когда начинаешь сезон, очень важно думать о себе, а не об остальных. Состояние остальных команд для нас не важно. Мы очень хорошо знаем, что в Англии 6 топ-клубов готовы бороться за трофей, и это нормально. И я думаю, в этом сезоне так и будет" - приводит слова Конте официальный сайт клуба.

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