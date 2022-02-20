Конте наслаждается составом "Тоттенхэма"

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Конте наслаждается составом "Тоттенхэма"

Фото: инстаграм "Тоттенхэма"\Автор неизвестен

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте после победы над "Манчестер Сити" (3:2) в матче 26-го тура АПЛ высказался о качестве своего состава.

"Я наслаждаюсь временем, которое провожу в "Тоттенхэме". Здесь я работаю с лучшими футболистами за всю свою карьеру, так как они полностью верят в то, что мы делаем.

Эти парни – хорошие люди. Они прекрасны и заслуживают выйти на следующий уровень", – сказал итальянский специалист.

Напомним, что до того, как возглавить "Тоттенхэм", Конте работал в следующих командах: "Ареццо", "Бари", "Аталанта", "Сиена", "Ювентус", сборная Италии, "Челси" и "Интер".

Также не пропустите: Конте прокомментировал победу над "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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