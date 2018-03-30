Конте назвал цель "Челси" на этот сезон

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

"Конечно же, игра с "Тоттенхэмом" будет очень важной. Для нас важны все игры. Мы хотим добиться места на вершине турнирной таблицы и попытаемся попасть в Лигу чемпионов. Если мы победим в важнейшей игре в воскресенье, то приблизимся к "Тоттенхэму" в турнирной таблице. Если же проиграем, у нас останется всего семь матчей, чтобы попасть в Лигу чемпионов", — сказал Конте.

Лондонцы идут на пятом месте АПЛ, отставая от четвертого места на 5 очков.

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