Конте назвал цель "Челси" на этот сезон

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Конте назвал цель "Челси" на этот сезонГлавный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

"Конечно же, игра с "Тоттенхэмом" будет очень важной. Для нас важны все игры. Мы хотим добиться места на вершине турнирной таблицы и попытаемся попасть в Лигу чемпионов. Если мы победим в важнейшей игре в воскресенье, то приблизимся к "Тоттенхэму" в турнирной таблице. Если же проиграем, у нас останется всего семь матчей, чтобы попасть в Лигу чемпионов", — сказал Конте.

Лондонцы идут на пятом месте АПЛ, отставая от четвертого места на 5 очков.

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2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
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20 Вест Бромвич Альбион 31 20
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