Конте назвал цель "Челси" на конец сезона

Наставник "Челси" Антонио Конте рассказал о цели клуба на остаток сезона.

"Сложно финишировать в топ-4, мы знаем это. Но в то же время я думаю, что мы должны выложиться и попытаться взять очки. Тогда мы посмотрим, что произойдет в конце сезона.

Это непросто. Преодолеть разрыв и попасть в Лигу Чемпионов будет очень трудно, но мы должны постараться" - приводит слова Конте Sky Sports.

В настоящее время "Челси" находится на 5-й позиции в турнирной таблице АПЛ, отставая от 4-го места на 10 очков.

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