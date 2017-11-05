Конте назвал чемпионство "Челси" в прошлом сезоне чудом
Главный тренер "Челси" Антонио Конте оценил шансы команды на чемпионство в этом сезоне.
"Завоевать чемпионство снова будет трудно, особенно здесь, особенно в этой лиге. Не забывайте, за последние четыре, пять лет мы потеряли много важных для "Челси" футболистов: Дрогба, Чеха, Лэмпарда, Терри, Ивановича, Оби Микеля, Эшли Коула. Теперь мы хотим сделать перезапуск, чтобы вернуть клуб на прежний уровень, и мы готовы сражаться.
То, что случилось в прошлом сезоне - было чудом. Это было чудом, потому что в нашем составе были те же игроки, что ранее финишировали на 10-м месте. Важно иметь терпение. Важно, чтобы у нас было время, чтобы изменить ситуацию. Я понимаю, что для многих это не так просто. Но терпение - очень важное качество, и могу сказать, что после прошлого сезона я стал более терпеливым" - приводит слова Конте Goal.com.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|11
|31
|2
|Манчестер Юнайтед
|10
|23
|3
|Тоттенхэм
|11
|23
|4
|Челси
|10
|19
|5
|Ливерпуль
|11
|19
|6
|Арсенал Лондон
|11
|19
|7
|Бернли
|11
|19
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|10
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|11
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|14
|12
|Лестер Сити
|11
|13
|13
|Саутгемптон
|11
|13
|14
|Сток Сити
|11
|12
|15
|Вест Бромвич Альбион
|11
|10
|16
|Борнмут
|11
|10
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|9
|18
|Суонси Сити
|11
|8
|19
|Эвертон
|10
|8
|20
|Кристал Пэлас
|11
|4