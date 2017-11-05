Конте назвал чемпионство "Челси" в прошлом сезоне чудом

Теги челсиантонио конте

Конте назвал чемпионство "Челси" в прошлом сезоне чудом

Главный тренер "Челси" Антонио Конте оценил шансы команды на чемпионство в этом сезоне.

"Завоевать чемпионство снова будет трудно, особенно здесь, особенно в этой лиге. Не забывайте, за последние четыре, пять лет мы потеряли много важных для "Челси" футболистов: Дрогба, Чеха, Лэмпарда, Терри, Ивановича, Оби Микеля, Эшли Коула. Теперь мы хотим сделать перезапуск, чтобы вернуть клуб на прежний уровень, и мы готовы сражаться.

То, что случилось в прошлом сезоне - было чудом. Это было чудом, потому что в нашем составе были те же игроки, что ранее финишировали на 10-м месте. Важно иметь терпение. Важно, чтобы у нас было время, чтобы изменить ситуацию. Я понимаю, что для многих это не так просто. Но терпение - очень важное качество, и могу сказать, что после прошлого сезона я стал более терпеливым" - приводит слова Конте Goal.com.

Читайте также: Хэдлайнер лондонско-манчестерского противостояния: "Челси" против "Юнайтед". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Реал" добывает убедительную победу над "Лас-Пальмасом"

"Реал" добывает убедительную победу над "Лас-Пальмасом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 10 19
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 10 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Вест Бромвич Альбион 11 10
16 Борнмут 11 10
17 Вест Хэм Юнайтед 11 9
18 Суонси Сити 11 8
19 Эвертон 10 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов