Конте назвал чемпионство "Челси" в прошлом сезоне чудом

Главный тренер "Челси" Антонио Конте оценил шансы команды на чемпионство в этом сезоне.

"Завоевать чемпионство снова будет трудно, особенно здесь, особенно в этой лиге. Не забывайте, за последние четыре, пять лет мы потеряли много важных для "Челси" футболистов: Дрогба, Чеха, Лэмпарда, Терри, Ивановича, Оби Микеля, Эшли Коула. Теперь мы хотим сделать перезапуск, чтобы вернуть клуб на прежний уровень, и мы готовы сражаться.

То, что случилось в прошлом сезоне - было чудом. Это было чудом, потому что в нашем составе были те же игроки, что ранее финишировали на 10-м месте. Важно иметь терпение. Важно, чтобы у нас было время, чтобы изменить ситуацию. Я понимаю, что для многих это не так просто. Но терпение - очень важное качество, и могу сказать, что после прошлого сезона я стал более терпеливым" - приводит слова Конте Goal.com.

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