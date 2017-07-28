Конте назвал фаворита предстоящего сезона АПЛ

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте назвал фаворита предстоящего сезона английской Премьер-лиги.

"Челси" - фаворит. Мы выиграли АПЛ в прошлом сезоне. Но этот сезон будет серьёзным испытанием для нас. Поэтому нам надо быть осторожными. Мы не должны воспринимать ни одну команду легкомысленно" - приводит слова Конте Goal.com.

Напомним, что "Челси" стартует в АПЛ домашним матчем против "Бернли", который состоится 12 августа.

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