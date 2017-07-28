Конте назвал фаворита предстоящего сезона АПЛ

Теги челсиантонио конте

Конте назвал фаворита предстоящего сезона АПЛ

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте назвал фаворита предстоящего сезона английской Премьер-лиги.

"Челси" - фаворит. Мы выиграли АПЛ в прошлом сезоне. Но этот сезон будет серьёзным испытанием для нас. Поэтому нам надо быть осторожными. Мы не должны воспринимать ни одну команду легкомысленно" - приводит слова Конте Goal.com.

Напомним, что "Челси" стартует в АПЛ домашним матчем против "Бернли", который состоится 12 августа. 

Также читайте: Конте прокомментировал слухи о возможном переходе Азара в "Барселону" в качестве замены для Неймара. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов