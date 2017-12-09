Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте назвал фаворитов Лиги Чемпионов.

"Барселона" и ПСЖ - фавориты на победу в этом турнире. Но в то же время нам необходимо быть готовыми встретиться к любым противником" - цитирует Конте ESPN.

Отметим, что жеребьёвка 1/8 финала Лиги Чемпионов состоится в понедельник, 11 декабря. В соперники "синим" может достаться только три команды, в том числе "Барселона" и ПСЖ.

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